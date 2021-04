Superlega, ecco quanto avrebbe incassato il Milan. L’Inter e la Juve…

Il quotidiano tedesco Der Spiegel ha svelato alcuni retroscena sulla Superlega. Ecco quanto avrebbe incassato il Milan

La Superlega sembra essere definitivamente tramontata, ma Der Spiegel fa emergere ulteriori dettagli. Il quotidiano tedesco, infatti, ha messo in evidenza i guadagni che le società avrebbero percepito nel caso in cui si fosse disputata la competizione. I club che ne avrebbero beneficiato maggiormente sarebbero state Barcellona e RealMadrid. Il prezzo? 60 milioni di euro in più rispetto alle altre per quanto concerne gli importi fissi.