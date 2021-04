Calciomercato Milan – Duello con la Juve per un centrocampista | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sarebbero interessati a un talento del Marsiglia. Su di lui anche la Juventus

Anche lo stesso Kamara ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Mancano cinque partite decisive, poi potrò pensare al futuro. Il progetto sportivo del club può convincermi a restare. Gioco in questo club da quando ho sei anni e sarà il progetto del club a farmi prendere una decisione. Per ora resto concentrato su questo finale di stagione, poi potrò pensare al futuro. Questo è l’unico club che conosco e non ho mai provato la sensazione di dover lasciare Marsiglia, ma penso di essere pronto anche per altre sfide ".

Il centrocampista dunque non esclude una sua permanenza in Francia, ma attenzione anche ad altre opportunità. Su Kamara non c'è solo il Milan, ma anche la Juventus, che vuole puntare su profili giovani per la prossima stagione. Secondo transfermarkt.it ha una valutazione di 37 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2022 cambia ovviamente le cose. Vedremo cosa succederà, ma Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia per questo talento classe 1999, che ha margini di miglioramento illimitati. Maldini è alla finestra. Intanto, sempre a proposito del calciomercato del Milan: dalla Spagna svelano il sostituto di Donnarumma.