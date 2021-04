Ibrahimovic, ancora Milan: “Questa è la mia casa: resterei a vita”

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Milan. Indosserà la maglia rossonera anche nella stagione 2021-2022

Daniele Triolo

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina danno spazio al rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. L'attaccante svedese, classe 1981, ha infatti prolungato l'accordo che sarebbe scaduto tra poco fino al 30 giugno 2022. Confermato lo stipendio che il giocatore ha percepito in questa stagione, ovvero 7 milioni di euro netti.

Rispetto al precedente contratto, però, tale importo è suddiviso in una parte fissa più bassa ed una parte in bonus, fino a raggiungere appunto quota 7, legati a numero di partite che Ibrahimovic giocherà con il Milan nella prossima annata ed ai gol che il centravanti nativo di Malmö metterà a segno per il Diavolo.

Più giocherà e più segnerà, dunque, più Ibra andrà ad arricchire il suo conto in banca. Una sorta di 'tutela', da parte del Milan, visto che Zlatan, finora, ha saltato il 52% delle gare ufficiali disputate dalla formazione di Stefano Pioli tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Non si poteva, però, non arrivare al rinnovo tra le parti. Visto che, da un lato, Ibrahimovic aveva voglia di restare al Milan con l'obiettivo (questo è l'auspicio di tutti) di poter giocare nuovamente in Champions League. Dall'altro, il Diavolo non voleva rinunciare alla sua guida carismatica, in campo e nello spogliatoio. Capace comunque di segnare 17 reti in 25 gare giocate.

"Sono felice, aspettavo questo giorno", ha dichiarato Ibrahimovic, ieri sera, subito dopo la firma sul nuovo contratto con il club meneghino. "Il Milan è casa mia. Sono contento di come mi fanno sentire in questo club, dall'allenatore ai tifosi, che mi mancano allo stadio. Se posso restare per tutta la vita, io resto".

Non sono mancate, poi, parole di elogio per il tecnico Pioli da parte di Ibrahimovic: "Lavorare con lui è molto facile: ha la giusta mentalità e vuole il massimo da tutti". Rinnovo siglato. Ora, la parola, passerà al campo. Il Milan avrà bisogno di Ibrahimovic nelle ultime sei gare dell'annata se vorrà coronare il sogno di tornare in Champions dopo sette anni. Milan, dalla Spagna rilanciano: "Ecco il sostituto di Donnarumma" >>>