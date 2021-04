Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (23/04/2021)

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović con il Milan. Firma fino al 30 giugno 2022, incasserà 7 milioni di euro netti. Il commento dello svedese: "Questa è casa mia, vorrei restare a vita". Quindi, spazio al calciomercato: il Manchester United vorrebbe avere di nuovo Cristiano Ronaldo alle sue dipendenze e tenta il portoghese. Il quale, però, dovrebbe ridursi l'ingaggio. Si parla, quindi, della SuperLega e delle possibili conseguenze per Andrea Agnelli e dei temi del nostro campionato, con Steven Zhang in arrivo per fare chiarezza con Antonio Conte sul nuovo progetto dell'Inter. Nei posticipi di ieri in Serie A, Roma-Atalanta 1-1 e Napoli-Lazio 5-2.