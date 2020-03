Serie B, la Commissione Medica chiederà lo stop del campionato

ULTIME NEWS – Mentre la Lega Serie A continua a discutere se e come riprendere il campionato dopo lo stop causato dal Coronavirus, la Serie B sembrerebbe vicina ad una scelta drastica.

Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la commissione medica, riunitasi ieri, pare intenzionata a chiedere al Presidente di Lega Mauro Balata l’interruzione immediata del torneo. Tutto questo, in quanto non sussistono le condizioni giuste per la ripresa della Serie B nel breve periodo.

Sul fronte che riguarda la panchina del Milan, continuano i contatti con Ralf Rangnick. Per sapere le ultime a riguardo continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram