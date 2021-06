Serie B – Brescia, Inzaghi nuovo tecnico: le sue prime parole in conferenza

Il Brescia ha annunciato l'arrivo, in panchina, di Filippo Inzaghi, ex calciatore ed ex allenatore del Milan. L'anno scorso era a Benevento

Daniele Triolo

Filippo Inzaghi è ufficialmente il nuovo tecnico del Brescia. 'SuperPippo', dunque, dopo la retrocessione dalla Serie A alla Serie B patita con il Benevento nell'ultima stagione, riparte dalla cadetteria. Lo farà, però, dalla panchina delle 'Rondinelle' di Massimo Cellino. La nomina dell'ex rossonero come allenatore è ufficiale da questa mattina.

"Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Brescia - ha detto Inzaghi ai canali ufficiali dei biancoblu -. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino e il Direttore per questa opportunità e per aver mostrato fin da subito grande interesse e fiducia nei miei confronti".

"Sono carico e darò tutto me stesso per ricambiarla e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi e di tutto il Club. Forza Brescia". Queste le prime parole dell'allenatore delle Rondinelle ai canali ufficiali", ha concluso il neo-allenatore dei lombardi.

Inzaghi, poi, ha aggiunto in conferenza stampa: "Mi ha convinto l'entusiasmo del Presidente, fin dalla prima volta mi ha fatto sentire importante - ha esordito -. Se un allenatore ha già vinto il campionato, questo non significa sinonimo di vincere. Ci sarà da soffrire e da lottare. Ho tanta voglia di dimostrare che hanno fatto bene a puntare su di me".

"Mi è piaciuto quello che ha detto il Presidente, la prima cosa che mi ha detto è quello di mantenere la categoria, vuol dire avere uno spessore diverso, capire di calcio - ancora il nuovo allenatore del Brescia -. Ho visto il centro sportivo e ho capito che c'è un progetto, ci permetterà di lavorare al massimo. Non è un problema la categoria, per me la Lega Pro o la Serie B sono come la Champions League. Nell'ultimo periodo ho seguito il Brescia perché esprimeva un ottimo calcio nei playoff". Vice Theo: l'ultima idea di Maldini per il mercato estivo del Milan >>>