Calciomercato Milan – Vice Theo, ecco l’ultima idea di Maldini | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un vice di Theo Hernández. Questa l'ultima pista ...

Daniele Triolo

In questa sessione estiva di calciomercato, come noto, il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Il rientrante Diego Laxalt, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito nella fila del Celtic, verrà infatti nuovamente ceduto. Stavolta a titolo definitivo. Per l'uruguaiano, trattativa ben avviata con la Dinamo Mosca.

Il Milan, quindi, investirà delle risorse nel calciomercato per un interprete in quel ruolo. L'identikit è quello di un giocatore giovane, con ampi margini di crescita e miglioramento, che possa partire alle spalle di Theo Hernández, imparando da lui. Il francese, infatti, è un titolare di Stefano Pioli ed è destinato a giocare quante più gare possibili.

In questo periodo, come logico, sono molteplici i 'rumors' di calciomercato attorno al Milan ed alle sue scelte per l'individuazione di quel calciatore. Ieri si è parlato del tedesco David Raum, Nazionale Under 21 di proprietà del Greuther Fürth, ma anche della possibilità di riportare in rossonero Diogo Dalot, visto a Milano nell'ultima stagione in prestito dal Manchester United.

L'ultima pista, però, per la fascia sinistra del Milan porta in Scozia, più precisamente all'Hibernian, squadra giunta al terzo posto nell'ultimo campionato nazionale dietro le corazzate delle squadre di Glasgow. Lì, infatti, gioca Josh Doig, classe 2002, nativo di Edinburgo: terzino sinistro di ruolo che, però, è in grado di giocare anche sull'altro versante poiché ambidestro.

Nell'ultima stagione con la casacca biancoverde degli 'Hibs' Doig ha totalizzato 35 gare tra campionato e coppe nazionali, mettendo a segno un gol e fornendo 4 assist per i compagni. Sotto contratto con il suo attuale club fino al 31 maggio 2025, il valore di mercato di Doig è ancora relativamente basso.

Certo, non si sa ancora per molto. 'Goal.com', infatti, ha riportato che il calciatore scozzese, oltre che al Milan, piace molto al Celtic ed a tante squadre della Premier League inglese, nello specifico Arsenal, Chelsea, Manchester City e Leeds United. Lui ha dichiarato di star bene ad Edinburgo con l'Hibernian e, per il momento, di non pensare ad un eventuale trasferimento.

Un'eventualità, però, non da escludere nel prosieguo del calciomercato estivo, visto che il ragazzo, sicuramente promettente, potrà fare gola a molti club. Il Milan lo segue e lo tiene d'occhio con attenzione. Che possa essere lui il vice Theo per il presente e per il futuro? Milan, ritorno di fiamma su un giocatore di fascia >>>