Serie A – La Roma licenzia Petrachi per giusta causa

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – La Roma di James Pallotta ha deciso di tagliare definitivamente i rapporti con l’ormai ex direttore sportivo Gianluca Petrachi.

Petrachi, che era stato sospeso lo scorso 18 giugno per divergenze interne, ha ricevuto la lettera di licenziamento per giusta causa dalla società giallorossa. Da ora, fino a quando non si troverà un altro direttore sportivo, il CEO Guido Fienga rappresenterà il punto di riferimento per squadra, mentre le deleghe operative passano nelle mani di Morgan De Sanctis (ex portiere fra le altre anche della Roma).

Ricordiamo che Petrachi aveva ancora due anni di contratto con il club capitolino. Siccome non c’è accordo sulla buonuscita, la questione andrà in tribunale e saranno i giudici a porre la parola fine al rapporto fra Petrachi e la Roma. E a proposito di addii dei direttori sportivi, oltre a Petrachi, anche Frederic Massara del Milan è in dubbio per la prossima stagione. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>

