Milan, anche Massara verso l’addio: Rangnick ha già il sostituto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, anche Frederic Massara sarebbe destinato all’addio al termine della stagione. L’attuale direttore sportivo del Milan ha ancora un anno di contratto (a 800mila euro più bonus) ma non rientra nel nuovo progetto targato Ralf Rangnick. Il futuro allenatore tedesco vorrebbe una sua vecchia conoscenza in quel ruolo: l’ex Schalke 04 Horst Heldt.

