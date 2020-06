Serie A – Ecco le date di inizio e fine del prossimo campionato

SERIE A NEWS – Questa mattina, l’edizione odierna de Il Giornale, riferisce che la Serie A 2020/2021 inizierà il prossimo 12 settembre, e che si concluderà entro metà maggio 2021.

Come ben sappiamo, l’11 giugno 2021 partirà l’Europeo. Dunque, la Serie A dovrà necessariamente terminare con un po’ di anticipo per permettere all’Italia di Roberto Mancini di prepararsi al meglio per la competizione.

In casa Milan nel frattempo si parla insistentemente del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco il punto della situazione al riguardo >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓