Serie A – Diritti TV, De Laurentiis lancia la sua proposta: ecco quale

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Il mondo del calcio potrebbe arrivare presto a un punto di svolta sulla questione che riguarda i diritti TV. Infatti, si è svolta l’altro ieri la riunione su questo tema proposta da Aurelio De Laurentiis. Alla videochiamata erano presenti 17 club su 20. Assenti soltanto Juventus, Brescia e SPAL.

Il patron del Napoli ha illustrato il suo progetto per cercare di massimizzare i profitti legati alle partite. Tale idea prevede la produzione e la commercializzazione in proprio delle immagini del campionato da rivendere a broadcaster e piattaforme con un prezzo fisso che sarà di 36 euro per chi si vorrà abbonare.

Come scrive il Corriere della Sera, a seconda delle necessità degli utenti, verrebbero vendute solo le immagini, oppure le partite con commenti e interviste del pre e post match. In questo caso, i fondi d’investimento dovrebbero limitarsi al ruolo di finanziatori e non di soci. La prossima settimana ci sarà un’ulteriore assemblea su questo tema. Da ricordare che il bando per il prossimo triennio dovrà essere lanciato per l’autunno, ma è chiaro che prima di allora bisognerà aver fatto la scelta sul tipo di media company da mettere in campo.

