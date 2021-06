Salernitana, la FIGC boccia il trust: chi giocherà in Serie A?

Il trust della Salernitana è stato bocciato dalla Figc: cosa succederà ora? Il club potrebbe non partecipare alla prossima Serie A?

L'ANSA fa sapere che la Federcalcio ha bocciato la proposta di trust presentata dalla Salernitana venerdì scorso. ClaudioLotito avrà tempo fino a sabato alle ore 20:00 per risolvere i problemi e trovare una soluzione alternativa. La Figc evidenzia che "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio ‘blind trust'". Inoltre, sempre la Figc, rileva che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti.