Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, è tutto fermo: bisogna fare in fretta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il contratto di Franck Kessié scadrà il 30 giugno 2022. Sarà un nuovo addio a parametro zero?

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, dovrà cercare di rinnovare il contratto di Franck Kessié. Almeno questa, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è la speranza del club rossonero. Il contratto che lega Kessié alla società di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà appena tra un anno, il 30 giugno 2022.

Secondo i regolamenti, dal prossimo gennaio, in caso di mancato rinnovo, il centrocampista ivoriano potrebbe accordarsi a parametro zero con un'altra squadra per la stagione 2022-2023. Una storia, questa, che il Milan conosce benissimo, avendo assistito alla partenza a zero euro di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu e che vorrebbe logicamente evitare di ripetere.

Il Milan, però, dovrà sbrigarsi se vorrà blindare Kessié durante il calciomercato estivo con un nuovo accordo, poiché l'ex atalantino è molto corteggiato. Nel mezzo, una trattativa che si preannuncia piuttosto intensa. Già, perché il numero 79 del Diavolo, attualmente, guadagna 2,2 milioni di euro netti a stagione e ha chiesto che gli venga triplicato lo stipendio.

È di 6 milioni di euro netti a stagione, infatti, la richiesta dell'entourage del 'Presidente' rossonero ai vertici del club meneghino. Questa a fronte di un'offerta di 4 del Milan, che, per ora, non è andato oltre il raddoppio dell'attuale ingaggio. Un riconoscimento, questo, che la società giudica meritato, in linea con il contributo offerto sul campo e con il valore del cartellino, che il Milan ritiene sia di 50 milioni di euro.

Altri bonus, ha scritto la 'rosea', potranno aiutare le parti ad avvicinarsi nella trattativa, certamente. Ma quel che è certo è che, al momento, Milan e Kessié restano abbastanza distanti. L'intenzione del Diavolo è quella di far firmare a Kessié un nuovo contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026. È una priorità del Milan, ma non sono annunciati imminenti appuntamenti tra le parti.

I rossoneri dovranno fare in fretta: Kessié, infatti, è già nel mirino di diversi club inglesi (Arsenal su tutti) e di certo non gli mancheranno delle occasioni per mettersi in mostra con ulteriori prove di forza in Serie A e in Champions League.