Real Madrid, Odriozola positivo al Covid: assente contro il Milan

Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid ed obiettivo di calciomercato del Milan, è risultato positivo al Covid. Non ci sono ulteriori notizie sullo stato di salute del giocatore. Una tegola in casa Real che riguarda direttamente anche il Milan. I rossoneri, infatti, oltre a seguire il calciatore, affronteranno gli spagnoli in amichevole il prossimo 8 agosto in Austria, ed è estremamente plausibile che Odriozola non sarà della partita.