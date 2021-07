Amichevole Nizza-Milan 0-0: fine primo tempo | LIVE

Prima amichevole dal sapore europeo del Milan contro il Nizza. Segui con noi la diretta del match: fischio d'inizio alle ore 20.30

Errore in fase di impostazione di Tonali, ne approfitta Da Cunha per calciare in porta al limite dell'area. Tiro leggermente deviato che sfiora il palo alla destra di Maignan. Angolo per i francesi.

Terza amichevole pre-stagionale per il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver vinto contro la Pro Sesto (6-0) e il Modena (5-0), questa sera i rossoneri scenderanno sul prato dell'Allianz Riviera dove affronteranno il Nizza. Un'amichevole, dunque, dal sapore europeo, con il Diavolo che dovrà riprendere confidenza con l'Europa considerato che parteciperà alla Champions League 2021-2022 dopo otto anni di assenza dalla competizione. Riguardo la formazione, diversamente da quanto vi abbiamo detto ieri, non ci sarà Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, come ha comunicato il Milan questa mattina, è risultato positivo al Covid-19. Non ci saranno nemmeno Kalulu e Kessié, reduci dall'esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, così come sarà assente Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese sta recuperando dal problema al ginocchio e scalpita per essere presente nella prima gara di campionato contro la Sampdoria. Il fischio d'inizio tra Nizza e Milan sarà alle ore 20.30. Segui la diretta testuale con noi di PianetaMilan.it per non perdervi nemmeno un'azione!