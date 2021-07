Calciomercato Milan, top news: Hauge in partenza, Ziyech si scalda

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 31 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Si scalda la pista che porta ad Hakim Ziyech per la trequarti, mentre si riavvicina Diogo Dalot. In uscita invece Jens Hauge, di cui ha parlato anche l'agente. Si allontana Nikola Vlasic. A un passo dalla Juventus invece Kaio Jorge. Continuano i contatti per Tiemoue Bakayoko e si valuta un clamoroso scambio tra Rafael Leao e James Rodriguez. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.