Psg, Leonardo: “Noi svantaggiati in Champions League: ecco perché”

ULTIME NEWS – Leonardo, ex direttore del Milan adesso al PSG, ha parlato della situazione del calcio francese e della Champions League. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Le Journal de Dimanche’: “Abbiamo attraversato un periodo molto speciale e starò attento a non esprimere un giudizio su ciò che è stato deciso. Soprattutto da quando il Paris Saint-Germain è stato ben rappresentato da Al-Khelaïfi che, in questo periodo, ha lavorato molto nell’interesse del calcio francese, e non solo in quello della sua squadra”.

“Ora, ragionando a livello sportivo vedo che a differenza nostra, i nostri avversari avranno giocato molto prima di affrontare la Champions League. Potrebbe essere molto complicato. Giocheremo due finali, Coppa di Lega e Coppa di Francia, e la Champions con tre partite amichevoli nelle gambe? È un grosso svantaggio. Ma la situazione è quella che è e dobbiamo essere flessibili. Perché, per mancanza di capacità di anticipazione, nelle prossime settimane dovremo affrontare delle sorprese”.

