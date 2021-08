Nuova sfida per Trevisani: ecco dove lavorerà il telecronista sportivo

Riccardo Trevisani lascia Sky dopo 17 anni ed è pronto ad affrontare una nuova avventura: ecco dove lavorerà il noto telecronista

Riccardo Trevisani lascia Sky dopo 17 anni e si trasferisce a Mediaset . Complice l'acquisizione dei diritti TV da parte di DAZN , in questa estate stiamo assistendo non solo al calciomercato dei giocatori, ma anche dei telecronisti. L'obiettivo delle principali emittenti televisive è quello di accaparrarsi le migliori figure del panorama calcistico per garantire ai telespettatori la miglior esperienza possibile.

Riccardo Trevisani si unirà a Massimo Callegari e alla redazione di Sport Mediaset , come riportato da Calcio e Finanza. Mediaset trasmetterà già dal 13 agosto le sedici partite valide per i 32 esimi di Coppa Italia , per passare poi ai preliminari di Champions League e alle partite della Nazionale Italiana . Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni.

Per quanto riguarda la Champions League,Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Milan, le importanti dichiarazioni di Giroud in conferenza stampa >>>