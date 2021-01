Niang finisce ai margini dell’attacco del Rennes | Milan News

Niang finisce ai margini del progetto del Rennes: cessione in vista?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver disputato un primo anno ad alti livelli, la storia tra M’Baye Niang e il Rennes sembra essere ai titoli di coda. L’attaccante francese, che poco meno di un mese fa aveva dichiarato di non essere intenzionato a trasferirsi altrove, non ha giocato la partita contro il Lione. L’ex Milan è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti con mister Stephan che ha preferito far esordire il giovane Rutter in Ligue 1. Con il ritorno del centravanti titolare Guirassy, l’ex Milan rischia fortemente di diventare la quarta scelta per l’attacco rossonero.

Per Niang si tratta della sua seconda stagione nel Rennes, dove nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze e siglato 15 reti tra campionato e coppe. Non solo, ha anche conquistato un posto in Champions League dopo aver chiuso il campionato 2019-20 al terzo posto in classifica. Quest’anno, considerati anche diversi infortuni, ha collezionato solo 9 presenze in campionato e marcato il tabellino una sola volta.

Circolano diverse voci riguardo il suo futuro, una su tutte riguarda il Torino che pare abbia fatto un sondaggio per l'attaccante francese. Proprio nel Torino, M'Baye Niang ha già militato dal 2017 al 2019, dunque se la trattativa dovesse andare in porto si tratterebbe di un ritorno in maglia granata.