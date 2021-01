Calciomercato Milan – Idea Pavoletti per l’attacco? Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea Pavoletti?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode una prima parte di stagione fantastica, ma Maldini e Massara comunque lavorano per migliorare la rosa a disposizione di Pioli. Il direttore dell’area tecnica rossonera ha parlato di un possibile acquisto a centrocampo, ma in ogni caso non è escluso che si possa fare qualcosa in avanti.

Zlatan Ibrahimovic, infatti, non può giocare tutte le partite ogni tre giorni, e, come noto, Rafael Leao e Ante Rebic si esprimono al meglio soprattutto sulla fascia. A tal proposito, per l’attacco si parla di Leonardo Pavoletti, calciatore del Cagliari. Il centravanti non sta giocando con continuità con Di Francesco, e dunque potrebbe essere un nome spendibile per il Milan.

Come appreso dalla redazione di Pianeatamilan.it, negli ultimi giorni ci sono stati due incontri a Casa Milan con l’agente Giovanni Branchini. Tra i vari nomi che sono stati fatti c’è anche quello di Pavoletti. A momento non c’è nulla di veramente concreto, ma la dirigenza rossonera non ha escluso un possibile interessamento per il centravanti, sempre che le condizioni economiche siano vantaggiose.

Un eventuale prestito, con diritto di riscatto, potrebbe essere la soluzione giusta. Pavoletti avrebbe la possibilità di giocare in un big club come il Milan e Pioli avrebbe a disposizione una vera alternativa a Ibrahimovic nel ruolo di prima punta. Stiamo parlando di uno dei migliori colpitori di testa nel nostro campionato, che ha anche esordito in Nazionale. Insomma, non è l’ultimo arrivato. Al momento è solo un’idea, ma chissà che Pavoletti entro la fine del mercato non possa vestire la maglia rossonera.

A tal proposito riproponiamo le parole del giornalista Carlo Pellegatti, che aveva sottolineato l’importanza di acquistare un vice Ibra. “I primi nomi per il vice Ibrahimović stanno già impazzando e la dirigenza rossonera sta valutando quale possa essere il profilo giusto. I dirigenti del Milan non si faranno prendere dalla fretta. E’ difficile che prendano un giocatore all’estero. Si guarderanno maggiormente intorno sul mercato italiano. Tra i profili che rispondono a queste esigenze, oltre a Graziano Pellè e Olivier Giroud, potrebbe esserci Pavoletti che sarebbe pronto sin da subito”. Calciomercato Milan: Maldini, però, pensa anche a un altro vice Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>