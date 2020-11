News Calcio – Italia, Mancini ancora positivo al coronavirus

Ultime Notizie News Calcio: Mancini ancora positivo al covid

NEWS CALCIO – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia colpito dal coronavirus.

Ieri Mancini non ha potuto guidare la sua squadra contro l’Estonia, ma gli azzurri hanno comunque vinto 4-0. Il commissario tecnico, comunque, non ci sarà a Coverciano neanche oggi, visto che dal tampone effettuato risulta ancora positivo al covid. Evani, dunque, potrebbe essere in panchina anche nella partita di domenica contro la Polonia, in programma a Reggio Emilia. Intanto è vicina la firma di Donnarumma. Le ultime. VAI ALLA NEWS>>>