Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: la firma è vicina | News

Calciomercato AC Milan: vicino il rinnovo di Donnarumma

MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Nessuno si sbilancia in questo momento sugli eventuali annunci, ma la trattativa tra il Milan e Mino Raiola procede senza intoppi.

C’è ancora un po’ di distanza tra le parti, ma Ivan Gazidis si è spinto con un’offerta da 6,5 milioni di euro, quindi non lontana dai 7,5 richiesta dal procuratore. Da valutare anche il rinnovo del fratello Antonio, ma questo è un aspetto secondario e non primario, a differenza di quanto accaduto con la gestione cinese.

Il vero problema è sempre quello relativo alla clausola rescissoria. Raiola vorrebbe legarla all’effettiva partecipazione alla prossima Champions League, ma il Milan ha un’idea diversa. I rossoneri, infatti, vogliono legarsi a Gigio il più a lungo possibile, senza dunque pensare a un possibile vendita in futuro. Insomma, c’è più di un dettaglio da sistemare, ma l’accordo alla fine si troverà. Donnarumma vuole rimanere in rossonero e la strada per il rinnovo appare tracciata.

Situazione diversa per quanto riguarda Hakan Calhanoglu. Al momento c'è troppa distanza tra domanda e offerta. Il Milan ritiene eccessiva la richiesta da 6 milioni di euro, mentre l'entourage del giocatore ritiene troppo bassa la proposta da 3 milioni più bonus. Presto ci sarà un nuovo incontro tra Maldini, Massara e l'agente Gordon Stipic, ma il club rossonero non sembra intenzionato a superare un determinato target per la permanenza del fantasista turco. Staremo a vedere.