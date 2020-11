Morte Maradona, il post di Dalot: “Ti ricorderemo per sempre”

Ultime Notizie Milan News: Maradona, il post di Dalot

MILAN NEWS – Il mondo del calcio piange la morte di Diego Armando Maradona. La leggenda del Napoli e della nazionale argentina aveva compiuto il 30 ottobre scorso 60 anni.

Tanti i post e i messaggi dedicati all’argentino. Tra questi quello di Diogo Dalot, che ha scritto il seguente tweet: “Ti ricorderemo per sempre. La tua passione per lo sport è stata leggendaria come te. Riposa in pace”.

