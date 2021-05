Milan, Scaroni si è dimesso dal ruolo di Consigliere della Lega Serie A

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico che ricopriva presso la Lega Serie A: il comunicato

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , si è dimesso dal ruolo di Consigliere della Lega Serie A . Le sue dimissioni sono state ufficializzate oggi da una nota della stessa Lega Calcio , diramata in seguito l'Assemblea svoltasi nella giornata odierna. Qui di seguito la nota integrale della Lega Serie A.

“L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate. In apertura di riunione il Presidente Dal Pino si è complimentato con l’Inter per la vittoria del campionato e ha salutato con affetto le due Società retrocesse, Crotone e Parma, augurando loro un pronto ritorno nella massima categoria”.