Il mondo del calcio si stringe attorno al CD Tenerife dopo la tragica scomparsa di Jesus de Miguel Alameda. Anche il Milan ha voluto manifestare la propria vicinanza al club spagnolo e alla famiglia dell'attaccante, morto nella mattinata di martedì 3 novembre all'età di 30 anni.

Attraverso i propri social, la società rossonera ha dedicato un messaggio di cordoglio: "Siamo profondamente addolorati per questa tragica perdita. Inviamo forza e le nostre più sentite condoglianze a tutti i componenti del Tenerife e a coloro che stanno soffrendo in questo momento difficile".

Un pensiero che si aggiunge alle numerose manifestazioni di solidarietà arrivate dal mondo del calcio, colpito da una vicenda che ha lasciato sgomenti tifosi, società e addetti ai lavori.

La tragedia durante Tenerife-Andorra

La morte di De Miguel è arrivata dopo un drammatico episodio avvenuto lunedì 2 novembre, durante la partita di Segunda Division tra Tenerife e Andorra. Nel recupero della gara, l'attaccante si è scontrato violentemente con il portiere avversario Jesus Owono, intervenuto in uscita per contendere il pallone.

Il calciatore è rimasto a terra e ha avuto bisogno dell'intervento immediato dello staff medico. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono progressivamente peggiorate durante la notte, fino alla notizia del decesso, comunicata ufficialmente dal Tenerife nella mattinata successiva.

Il calcio si unisce al dolore del Tenerife

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Il messaggio del Milan rappresenta una delle tante testimonianze di vicinanza arrivate in queste ore. Diverse società, tra cui Torino, Udinese e Monza, hanno espresso il proprio cordoglio, rivolgendosi alla famiglia del calciatore e a tutto l'ambiente del Tenerife.Anche la UEFA ha annunciato un minuto di silenzio in memoria di De Miguel prima delle partite europee in programma durante la settimana. Un gesto per ricordare il calciatore e unirsi al dolore dei suoi cari e della comunità sportiva spagnola.

In una giornata di grande tristezza per il calcio, il Milan ha voluto far sentire la propria vicinanza: un messaggio breve, ma significativo, per una tragedia che ha superato i confini del campo e coinvolto l'intero mondo dello sport.