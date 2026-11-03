Una notizia drammatica scuote il mondo del calcio spagnolo. Jesus de Miguel Alameda, attaccante del CD Tenerife, è morto all'età di 30 anni nella mattinata odierna. Il calciatore era stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un arresto cardiaco durante la partita di campionato disputata contro l'Andorra.

A comunicare la scomparsa è stato lo stesso club spagnolo attraverso una nota ufficiale, nella quale ha espresso tutto il proprio dolore per la perdita del giocatore. Una tragedia che ha colpito profondamente la società, i compagni di squadra, i tifosi e l'intero movimento calcistico iberico.

Il malore durante Tenerife-Andorra

Il dramma si era consumato nel finale della gara tra Tenerife e Andorra, quando De Miguel era rimasto coinvolto in un violento scontro con il portiere avversario Jesus Owono. L'impatto aveva provocato conseguenze gravissime per l'attaccante, costretto a lasciare il terreno di gioco in ambulanza e a essere trasportato all'ospedale universitario Nuestra Senora de Candelaria.

Le prime comunicazioni del Tenerife avevano riferito del ricovero in terapia intensiva e di condizioni stabili, nonostante la gravità del quadro clinico. Nelle ore successive, però, la situazione era peggiorata, fino alla tragica notizia della morte. La partita era stata interrotta dopo l'incidente, con la priorità diventata immediatamente quella di prestare soccorso al calciatore.

Il comunicato del Tenerife: "Distrutti dal dolore"

Il club ha affidato a un comunicato il proprio messaggio di cordoglio, descrivendo lo sconforto per una perdita difficile da accettare.

"Distrutti dal dolore, con un nodo alla gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero", si legge nella nota con cui il Tenerife ha annunciato la scomparsa di De Miguel.

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La società ha poi rivolto un pensiero alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità dei tifosi, assicurando la propria vicinanza in un momento così difficile. Anche la famiglia del calciatore ha ringraziato per i numerosi messaggi di affetto e sostegno ricevuti, chiedendo al tempo stesso il massimo rispetto della privacy.

Il calcio spagnolo perde così un giovane attaccante di 30 anni. In queste ore il pensiero di tutto il mondo sportivo è rivolto ai familiari, agli amici e a chi ha condiviso con Jesus de Miguel il percorso dentro e fuori dal campo.