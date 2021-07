Milan, la Francia di Kalulu eliminata dall’Olimpiade | Calcio News

Finisce l'avventura olimpica di Pierre Kalulu, difensore del Milan. La Francia è stata eliminata dal Giappone

Termina l'Olimpiade di Pierre Kalulu. La Francia, infatti, è stata eliminata nel Gruppo A della competizione. Il Giappone - l'unica squadra a punteggio pieno all'Olimpiade - ha battuto i francesi per 4-0 grazie alle reti Kubo, Sakai, Miyoshi e Maeda. Al secondo posto il Messico, che ha battuto 3-0 il Sudafrica. Kalulu dunque tornerà a Milanello per iniziare la sua nuova stagione in maglia rossonera. Questa la classifica finale del girone.