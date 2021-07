Calciomercato Milan – Dalot, il ritorno si avvicina: le ultime | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: si avvicina il ritorno di Diogo Dalot in rossonero. Contatti costanti con il Manchester United

Salvatore Cantone

Il ritorno di Diogo Dalotal Milan è sempre più concreto. Dopo l'ottima stagione disputata in maglia rossonera, il portoghese può effettivamente continuare a giocare a San Siro. Come appreso dalla nostra redazione, infatti, i contatti con il Manchester United nelle ultime ore sono sempre più costanti. Filtra anche un discreto ottimismo per il ritorno di Dalot, che ha dimostrato di essere un'ottima alternativa a Calabria sulla fascia destra. Non solo: il portoghese ha dimostrato di disimpegnarsi bene anche su quella sinistra al posto di Theo Hernandez.

I tempi? Difficile dirlo in questo momento, ma è possibile che l'operazione vada in porto nella seconda metà di agosto. Il Milan vuole Dalot in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Manchester United vorrebbe l'obbligo. E' possibile anche che gli inglesi cedano sull'obbligo, ma al momento chiedono per il prestito una cifra pari a 3-4 milioni, che è considerata troppo alta dal Diavolo. Ci sono dunque diverse distanze da colmare, ma alla fine la fumata bianca dovrebbe arrivare.

In realtà non è escluso neanche un nuovo prestito secco. Non sarebbe il massimo, perche il Milan vuole avere la possibilità di riscattare il giocatore, ma è anche vero che Pioli ha bisogno di un terzino destro da alternare a Calabria. La falla dunque verrebbe colmata senza grossi sforzi, prendendo tra l'altro un giocatore che ha dimostrato di sapersi adattare a calcio italiano e agli schemi di Stefano Pioli. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: Dalot è pronto a tornare.