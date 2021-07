Calciomercato Milan – Stretta Vlasic: ora serve una mossa del Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Nikola Vlasic vuole i rossoneri, ma c'è lo Zenit che insiste su di lui. Dove giocherà il croato?

Daniele Triolo

Nikola Vlasic è un obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione di trattative. Ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, se il Diavolo vorrà mettere le mani sul trequartista croato, classe 1997, ora dovrà compiere una mossa per lo scatto decisivo. Altrimenti, rischia di perdere il calciatore.

Questo perché, per la 'rosea', lo Zenit, rivale del CSKA Mosca, club proprietario del cartellino di Vlasic, ha offerto 25 milioni di euro per acquistare subito il giocatore a titolo definitivo. Un'offerta importante, che sta facendo vacillare il club moscovita. Di fronte una proposta così, il CSKA, in difficoltà economiche ed alla ricerca di liquidità, potrebbe accantonare la rivalità con la squadra di San Pietroburgo e cedergli Vlasic.

Questo anche a costo di scontentare i tifosi e lo stesso Vlasic. Il quale, da tempo ormai, flirta con i rossoneri e non vede l'ora di trasferirsi a Milano. Quello che, sulla carta, poteva essere l'unico alleato di Paolo Maldini e Frederic Massara nella corsa al giocatore, ovvero l'interesse dei rivali dello Zenit, di colpo si è tramutato nel rivale più accreditato. Che cosa farà, ora, il Milan nella trattativa per Vlasic?

Finora l'operazione di calciomercato Vlasic-Milan si è sempre arenata sulla formula. I rossoneri hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto (anche a cifre importanti). Il CSKA Mosca ha sempre chiesto cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo. Ora Maldini e Massara dovranno valutare la situazione. Se insisteranno a proporre una formula di questo tipo, rischiano di farsi beffare dallo Zenit così come è stato con Kaio Jorge e la Juventus.

Ma se le riflessioni del CSKA Mosca sull'offerta dello Zenit fossero soltanto 'strategiche' per far uscire il Diavolo allo scoperto? Vlasic aspetta il Milan: lo preferisce allo Zenit, pur di guadagnare qualcosa in meno (attualmente, a Mosca, prende 3 milioni di euro netti a stagione). Per lui l'approdo in rossonero per giocare la Champions League con Zlatan Ibrahimovic rappresenterebbe la sfida più bella.