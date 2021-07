Mercato Milan: Kaio Jorge, la Juventus passa avanti

Si sblocca la situazione di mercato legata a Kaio Jorge, ma non per il Milan. Blitz bianconero, che ha sorpassato tutti.

Stefano Bressi

Ieri potrebbe essere stata una giornata importante per il calciomercato della Juventus e indirettamente anche del Milan, oltre che per il futuro di Kaio Jorge. Il club torinese, infatti, ha inviato una lettera al Santos in cui avvisa il club brasiliano che, con l'attaccante classe 2002 con il contratto in scadenza a dicembre e senza ulteriori accordi, ha avviato i contatti e le trattative per tesserarlo. Un blitz vero e proprio dei bianconeri per il brasiliano.

Ricordiamo che Kaio Jorge è uno degli attaccanti di maggior talento per la sua età. Ha solo 19 anni, ma è già stabilmente in prima squadra e già da tempo si sta dimostrando ad altissimi livelli. Tanto che il Santos aveva deciso di blindarlo con una clausola rescissoria da 77 milioni. Clausola che qualche anno fa qualche club stava anche per pagare. Poi si è avvicinata la scadenza del contratto e tutti hanno deciso di attendere questo momento, con la Juve che però pare la più pronta ad approfittarne.

La lettera bianconera al Santos lascia intendere molto di più: c'è già l'accordo con il giocatore, anzi qualcuno sostiene che sia già stato firmato anche un pre-accordo. A questo punto la Juve dovrebbe solo trovare l'ok del Santos. Anche il Milan, però, ha strappato il sì del ragazzo e ha un accordo. Ciò significa che la sfida per tesserare Kaio Jorge è ancora aperta e sembra essere una partita a scacchi. Con tre giocatori: c'è infatti anche il Benfica, scrive La Gazzetta dello Sport. I portoghesi, a differenza dei due club di Serie A, hanno l'accordo con il Santos per 3 milioni più due contropartite di livello non altissimo. Per capire chi vincerà bisogna capire qual è la volontà del giocatore. Tutto dipenderà da lui e da Giuliano Bertolucci, suo agente.

Ci sono tre proposte, tutte diverse. Il Milan, secondo quanto scritto in Brasile, ha trattato anche col Santos e l'accordo sarebbe stato possibile a 4 milioni più 2 di bonus. Però i rossoneri non hanno ancora fatto un'offerta ufficiale e sarebbero disposti a farla solo a fine mercato, senza partecipare ad aste. I bianconeri, invece, sembrano intenzionati a prendere il ragazzo a zero a gennaio, senza pagare nulla al Santos. Di certo l'occasione è ghiotta per entrambe: un talento giovanissimo a prezzo di saldo. Al momento sembra favorita la Juventus. A decidere, come detto, è il giocatore. E con il Benfica non c'è accordo, mentre la Juve sembra affascinarlo particolarmente.

A questo punto non resta che aspettare. La Juventus è pronta a formalizzare l'accordo a settembre, nel caso in cui alla fine Milan e Benfica non riuscissero ad aggiudicarselo prima. In tal caso, i bianconeri dovrebbero iniziare la stagione con lo stesso attacco della scorsa. A gennaio, poi, si aggiungerebbe Kaio Jorge, che però potrebbe anche essere mandato in prestito. Insomma, la situazione è tutt'altro che definita, però i presupposti per i bianconeri sono buoni.

Di certo tutti i tifosi sarebbero ben felici di avere Kaio Jorge. I rispettivi club si aggiudicherebbero un giocatore giovane e di grande talento a prezzi bassissimi, senza quindi dover fare sforzi in epoca post pandemia. Sia Milan che Juventus hanno fatto spesso tanti affari a parametro zero, ma al momento sembra più la squadra bianconera quella interessata ad attendere.