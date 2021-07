Calciomercato Milan – Brandt, possibile scambio con Leao: le novità

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Sportmediaset potrebbe prendere quota lo scambio tra Brandt e Rafael Leao

Novità importante sul calciomercato del Milan. Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha fatto il punto sul mercato rossonero. Tra gli obiettivi di Maldini e Massara c'è Brandt del Borussia Dortmund, ma la novità è che potrebbe esserci uno scambio con Rafael Leao. Ecco cosa ha detto Raimondi: "Vlasic sta forzando la mano per la cessione al Milan. Il club russo, tuttavia, non cede al prestito con diritto ma spinge per la soluzione del prestito con obbligo. Per quanto riguarda la situazione trequartista, un altro nome seguito è quello di Brandt dal Borussia Dortmund che potrebbe arrivare in uno scambio con Leao: il portoghese si trasferirebbe in giallonero mentre il tedesco farebbe il percorso inverso". Intanto per Kaio Jorge si è inserita la Juventus >>>