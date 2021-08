Calciomercato Milan – Di Marzio: “Contatti in corso per Florenzi”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi potrebbe essere il nuovo terzino destro rossonero. Il punto della situazione

Il Milan ha chiesto Florenzi, classe 1991 , con la formula del prestito con diritto di riscatto . Un diritto che, però, diventerebbe obbligo in base al raggiungimento di determinate condizioni (qualificazione in Champions League della squadra di Stefano Pioli e partite giocate dal terzino destro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini). Florenzi, secondo Di Marzio, gradirebbe la destinazione . Il Milan lo ha scelto dopo che per la fascia destra non si è sbloccata la trattativa per il ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United e quella per Álvaro Odriozola con il Real Madrid.

La trattativa, per Di Marzio, è avviata, e sarebbe la seconda volta per Florenzi in Italia con una maglia diversa rispetto a quella della Roma. Da giovanissimo, infatti, il giocatore era stato prestato al Crotone, ma si trattava dell'occasione per poter crescere e tornare alla base. Si aspetta soltanto il via libera della Roma per poter sbloccare l'operazione. Milan, si cerca l'intesa per il rinnovo di Kessié. Le ultime news >>>