Ex Milan, Gattuso potrebbe sostituire Benitez all’Everton | News

Gennaro Gattuso potrebbe tornare presto in pista. L'ex allenatore di Milan e Napoli, infatti, potrebbe prendere il posto di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton. Sarebbe una grande possibilità per Rino, che in passato è stato ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham. In lizza, secondo tuttomercatoweb.com, ci sono anche Lampard, Rooney, RobertoMartinez e Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus.