Calciomercato Milan – Un trequartista per l’estate: derby con l’Inter!

Il calciomercato invernale è in pieno fermento. Il Milan cerca un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær ed in questi quindici giorni il club di Via Aldo Rossi, giocoforza, rinforzerà la propria retroguardia. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, restano anche molto vigili ed attenti qualora dovessero presentarsi occasioni per gli altri reparti. Anche e soprattutto per l'estate.