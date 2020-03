Milan, Albertini tuona contro Inzaghi in una storia di Instagram

ULTIME NEWS – Scintille fra due ex rossoneri. Demetrio Albertini, in una storia di Instagram ha attaccato duramente Filippo Inzaghi.

Il tutto è nato in seguito a delle dichiarazioni che lo stesso Inzaghi ha rilasciato a Sky Sport, nel quale diceva che bisogna cercare di finire i campionati di questa stagione. È palese che l’allenatore del Benevento (cioè Inzaghi), in queste parole, pensi molto al risultato sportivo (visto che la sua squadra è primissima in Serie B con un vantaggio di 20 punti sul Crotone secondo). Questo ad Albertini non è andato giù, visto che lui mette al primo posto la salute. “L’ignoranza sceglie sempre le parole sbagliate” è il commento che l’ex centrocampista del Milan ha fatto nei confronti di ‘SuperPippo’.

I due, sono stati anche compagni di squadra nel Milan nella stagione 2001/2002, ossia l’ultima in maglia rossonera per Albertini e la prima per Inzaghi.

