Manchester United, possibile ritorno di Sir Alex Ferguson: il nuovo ruolo

Clamorose indiscrezioni dall'Inghilterra: il Manchester United starebbe lavorando al ritorno di Sir Alex Ferguson come consulente

Clamorose indiscrezioni dall'Inghilterra: il Manchester United starebbe lavorando al ritorno di Sir Alex Ferguson come consulente e membro di peso del board. Lo riferisce il Daily Mail. L'amministratore delegato dei Red Devils, Richard Arnold, si è infatti rivolto al leggendario manager scozzese istituendo un gruppo di esperti che coinvolge anche l’exCEO David Gill, lo storico capitano dello United Bryan Robson e l’attuale direttore sportivo John Murtough, in modo da poter attingere alla loro esperienza su tutti gli aspetti del club. Staremo a vedere se il ritorno clamoroso di Sir Alex Ferguson al Manchester United si concretizzerà. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?