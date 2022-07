Calciomercato Milan – Centrocampo, torna di moda una vecchia fiamma?

Il mercato del Milan è entrato nel vivo. Dopo aver acquistato Divock Origi, i rossoneri stanno definendo l'arrivo di Charles De Ketelaere, trequartista per il quale il Diavolo ha trattato diverse settimane. Il giocatore è atteso a Milano in giornata e domani effettuerà le visite mediche. Una volta archiviata la pratica CDK, Maldini e Massara potranno spendere le loro energie anche per rinforzare il reparto di centrocampo.