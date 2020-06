Lutto per Gennaro Gattuso: è venuta a mancare la sorella Francesca

ULTIME NEWS – Francesca Gattuso, sorella di Gennaro Gattuso, è venuta a mancare poco fa, a Varese, all’età di 37 anni.

Era stata ricoverata lo scorso 4 febbraio per un malore. Il tecnico del Napoli infatti, dopo la partita contro la Sampdoria si era precipitato dalla sorella in ospedale. Condoglianze da parte della redazione di PianetaMilan a Gattuso e a tutta la sua famiglia.

