Ligue 1 – PSG e Lione in coro: “Finiamo la Champions League all’estero”

NEWS DALL’ESTERO – Nasser Al-Khelaifi (Presidente del PSG) e Jean-Michel Aulas (Presidente del Lione) concordano sull’idea di terminare le competizioni europee all’estero, anche fuori dall’Europa.

Al-Khelaifi ha dichiarato: “Rispettiamo la decisione del governo francese, ma con il benestare della UEFA, intendiamo portare a termine la fase finale della Champions League. Se non è possibile giocare in Francia, giocheremo le nostre partite all’estero, garantendo nel contempo le migliori condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff”.

A queste parole, sono seguite quelle di Aulas, che ha dichiarato: “Ovviamente anche noi, come il PSG, vogliamo finire la Champions League e le altre competizioni. Il mio club è l’unica squadra qualificata nelle tre competizioni UEFA: siamo ai quarti di finale di Youth League, ai quarti di finale della Champions League femminile e al ritorno degli ottavi di Champions League maschile. Siamo a favore di andare in fondo e giocare ad agosto, in Francia a porte chiuse o all’estero”.

E sul fronte Milan, arrivano aggiornamenti sull’eventuale permanenza di Paolo Maldini in società anche la prossima stagione. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓