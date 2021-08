Le amichevoli di oggi – Vincono Inter, Juventus e Roma: i risultati

Non solo il Milan. Vittorie per Inter, Juventus e Roma nelle amichevoli di oggi. Subito protagonista, tra i nerazzurri, Edin Dzeko

Non solo il Milan. Vittorie per Inter, Juventus e Roma nelle amichevoli di oggi. Subito protagonista, tra i nerazzurri, Edin Dzeko. Bene anche i bianconeri, che battono l'Atalanta. Tutto facile per i giallorossi contro i marocchini del Raja Casablanca. Vittoria anche per il Napoli contro il Pescara. Solo un pareggio, invece, per la Lazio contro il Sassuolo.