Pagelle amichevole Milan-Panathinaikos 2-1: Giroud ‘perfetto’, male Tata

Primo tempo eccellente per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono andati al riposo dopo i primi 45 minuti di gioco conducendo per due reti a zero. Entrambi portano la firma di Olivier Giroud, il quale ha segnato il primo gol con un gran tiro al volo su assist di Fikayo Tomori, mentre il secondo ha insaccato il pallone di testa alle spalle di Dioudis su cross di Davide Calabria. Secondo tempo del Diavolo meno brillante, complici anche le numerose sostituzioni. Nonostante ciò, da segnalare una grande occasione capitata nei piedi di Samu Castillejo, poi su quelli di Rade Krunic a cinque minuti dalla fine del match. Unico neo della gara la papera di Tatarusanu in occasione del gol del 2-1 dei greci. Un buon test, dunque, per il Milan che da domani penserà solo ed esclusivamente alla gara di lunedì sera contro la Sampdoria.