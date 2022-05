Italia, ecco la nuova maglia degli Azzurri per il 2022-2023 (FOTO)

PUMA ha presentato, attraverso i propri canali social ufficiali, la nuova prima maglia dell'Italia per la stagione 2022-2023. C'è una novità

L'home kit degli Azzurri, disponibile da subito per l'acquisto, è innovativo rispetto al passato. La maglia della Nazionale Italiana, infatti, è divisa per quadranti, alcuni in azzurro chiaro alcuni in azzurro un po' più scuro, alternati tra di loro.