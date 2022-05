Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il centravanti: il punto

Archiviata la stagione 2021-2022 con la conquista del 19° Scudetto, il Milan si tuffa nel calciomercato estivo, in attesa che vengano rinnovati i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara per poter formalizzare operazioni già ben avviate. Come noto, il Diavolo cerca rinforzi soprattutto nel reparto avanzato. Sono tante le piste sondate dal club di Via Aldo Rossi. Una di queste è battuta anche dall'Inter.