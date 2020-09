Italia-Bosnia, Mancini: “Soddisfatto della prestazione”

ULTIME NOTIZIE CALCIO NEWS – 1-1 il risultato di Italia-Bosnia. Pareggio dunque per gli uomini di Mancini nell’esordio della Nations League. Le reti sono state siglate da Edin Dzeko e Stefano Sensi (su assist di Insigne).

Le parole di Mancini

“Dispiace non aver vinto la prima partita ma il pareggio prima o poi doveva arrivare. Ci abbiamo provato fino alla fine, c’era un po’ di stanchezza ma i ragazzi hanno fatto bene. Ci manca brillantezza ma è normale. Hanno fatto una buona gara. L’importante è che abbiano giocato bene e che non abbiano dimenticato quanto fatto fino a 10 mesi fa. L’assenza di Chiellini? Avevamo paura che si potesse far male e abbiamo aspettato un attimo”.

