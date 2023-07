Handanovic duro: “Calcio, un mondo di ipocriti. Inter, mi mancherai”

Handanovic lascia l'Inter: 11 anni di gioie e dolori

L'Inter ha acquistato Handanovic il 9 luglio 2012 dall'Udinese. Lo sloveno aveva il difficile compito di sostituire il portiere brasiliano Julio Cesar. Riuscirà in tale impresa e si dimostrerà un portiere super-affidabile tra i pali e soprattutto un ottimo para-rigori. Il 13 febbraio 2019 diventa capitano sostituendo Mauro Icardi, oramai in pieno conflitto con la società nerazzurra.