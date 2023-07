Calciomercato Milan – Conferme per Reijnders: ci siamo! | PM NEWS

Matteo Moretto di Relevo ha anche parlato di martedì come il possibile giorno delle visite per l'olandese con il Milan.

Il piano del Milan è di avere il giocatore a disposizione di Pioli per le amichevoli negli USA, così da poterlo integrare in gruppo il prima possibile. Oggi Reijnders non si è allenato, lo riporta su Twitter Theo Brinkman inviato per la testata olandese Reporter Noordhollands Dagbladin. Segno che la trattativa è alle fasi finali.