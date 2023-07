Mercato Milan – Romano: “Fatta per Reijnders. Visite prossima settimana”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan e l'AZ sarebbero sempre più vicini all'accordo per Reijnders

Un calciomercato già molto intenso per i rossoneri che sono alla ricerca di molti tasselli per completare la squadra. Specialmente in mediana, il Diavolo potrebbe lavorare molto con un altro paio di innesti. Il Milan si potrebbe preparare per il quinto colpo di questo calciomercato. Infatti sarebbe stato fatto il passo decisivo per un centrocampista voluto dai rossoneri. Ecco le ultime.