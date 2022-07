Inter, buona la prima: battuto il Lugano per 1-4, in evidenza Asllani

Buona la prima per l'Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri battono il Lugano per 1-4. In evidenza Asllani e Lautaro, da rivedere Onana

Carmelo Barillà

Buona la prima per l'Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri battono il Lugano per 1-4 in amichevole. In evidenza Asllani, Correa e Lautaro Martinez, da rivedere invece il nuovo portiere Onana.

Lugano-Inter 1-4: il match

Nerazzurri subito in vantaggio dopo 3': corner da destra di Asllani, D'Ambrosio viene dimenticato dalla difesa svizzera e infila alle spalle del portiere di testa. Raddoppio che arriva già al minuto 16: il portiere Saipi la combina grossa ciccando il pallone e per Lautaro Martinez è comodo l'appoggio a porta vuota. C'è spazio anche per qualche buona parata di Handanovic, impegnato soprattutto dal colpo di testa di Babic alla mezz'ora.

Nella ripresa la solita girandola di cambi, con (tra gli altri) Onana che rileva Handanovic. Ci prova la squadra di casa con la punizione di Celar, mira leggermente imprecisa. La terza rete dell'Inter arriva con Correa. Splendida azione individuale del Tucu, che salta due uomini, entra in area e segna con un preciso diagonale al 61'. Lukaku lascia il campo poco dopo senza aver trovato la via del gol. Correa è anche protagonista dell'assist per la quarta rete di Lautaro Martinez, che di prima intenzione centra il sette. Al minuto 83, il Lugano accorcia le distanze: carambola nell'area dell'Inter, con Sottini e Onana incerti. Casciato trova il gol con una conclusione ravvicinata. Finisce così. Buone indicazioni per Simone Inzaghi.