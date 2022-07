Calciomercato Milan – Duello con la Roma per un esterno offensivo top

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan, campione d'Italia in carica, ha come obiettivo quello di rinforzarsi in maniera adeguata per potersi ripetere nella Serie A 2022-2023. Contestualmente, la squadra rossonera vorrebbe innalzare il proprio livello tecnico e qualitativo di modo da poter disputare una Champions League differente rispetto all'ultima edizione, che ha visto i rossoneri uscire ai gironi. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sanno benissimo cosa fare.