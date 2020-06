Il Liverpool richiama all’ordine i propri tifosi dopo il titolo

ULTIME NEWS – Come tutti ben sappiamo, dopo 30 anni di digiuno, il Liverpool è tornato alla vittoria della Premier League con Jürgen Klopp in panchina. E allora, per le strade della città inglese, sono partiti i festeggiamenti più pazzi, ma in tempo di Coronavirus, era inevitabile che ciò creasse polemiche, infatti così è stato. Lo stesso Liverpool, per calmare i festeggiamenti e per placare le polemiche ha richiamato all’ordine i propri tifosi emanando un comunicato congiunto con la Polizia della Merseyside.

Ecco il succo del comunicato: “Qualcuno ha scelto di ignorare le indicazioni sul distanziamento sociale, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La nostra città vive ancora una crisi sanitario e questo comportamento è inaccettabile. Esiste il rischio di una seconda ondata di Covid-19, dobbiamo rimanere ancora uniti per non render vani tutti gli sforzi fatti finora in questa regione per gestire l’epidemia”.

Nel frattempo il Milan ha deciso di allungare i contratti fino a fine agosto dei giocatori in scadenza al 30 giugno. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓